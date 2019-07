Wildeshausen /Landkreis Nach dem Willen der Gruppe FDP/Freie Wähler im Kreistag soll der Landkreis Oldenburg ein weiteres kleines Müllsammelfahrzeug für die Abfallsammlung in den Stichstraßen einsetzen. Das Müllauto soll bis zu 100 Meter rückwärts fahren dürfen. Die Kosten sollen nach dem Willen von FDP und Freien Wählern auf alle gebührenpflichtigen Haushalte umgelegt werden. Damit würden sich die Müllgebühren um weitere 3,50 €Euro im Jahr erhöhen.

Um den Abfallentsorgern entgegenzukommen, hatte sich die Kreisverwaltung bereits im Vorjahr für eine Lösung mit zwei kleinen Fahrzeugen ausgesprochen. Jedoch einigte sich der Fachausschuss nur auf die Anschaffung eines Fahrzeugs.

Der Landkreis hatte daher in einem ersten Schritt die Anwohner der betroffenen Stichstraßen schriftlich darüber informiert, dass zukünftig die Abfallbehälter sowie die Wertstoffsäcke an einer bis zu 50 Meter entfernten Stelle gebracht werden müssen. Bei den Bürgern rief das Protest hervor. Die Kritik sei auch an die Kreistagsabgeordneten herangetragen worden, berichtete Gruppensprecherin Marion Daniel (FDP).

In einem zweiten Schritt sei für August vorgesehen, auch Anlieger der Straßen, in denen die Müllautos bis zu 100 Meter rückwärts fahren müssen, anzuschreiben. „Dies dürfte zu weiterem Unmut und Unverständnis der Einwohner führen“, glaubt Daniel.

Das Problem könnte nach Ansicht der Gruppe FDP/Freie Wähler bei der nächsten Ausschreibung für die Abfallentsorgung insofern gelöst werden, wenn ein kleines Müllsammelfahrzeug eingesetzt werde. Die Gruppe halte es daher für angebracht, den Vorschlag der Verwaltung vom Vorjahr Jahr im nächsten Umweltausschuss erneut zur Beratung zu stellen.