Carsten Harings Geht In Ruhestand: Landrat im Kreis Oldenburg tritt nicht erneut an

Wildeshausen /Landkreis Carsten Harings kandidiert nächstes Jahr nicht erneut für das Amt des Landrats im Kreis Oldenburg. Das gab er am Donnerstagmittag bekannt. Harings ist seit 2014 im Amt.

„Eigentlich hatte ich die Absicht, mich bereits im März-Kreistag zu erklären. Dieser hat aber bekanntlich nicht mehr stattgefunden. Diesen Termin hatte ich ganz bewusst gewählt. Er wäre anderthalb Jahre vor den nächsten Kommunalwahlen gewesen. Und hierauf muss sich die Politik rechtzeitig vorbereiten können. Dabei hat sie nach meinem Verständnis auch einen berechtigten Anspruch zu erfahren, woran sie mit dem Amtsinhaber ist. Dies umso mehr, als mich bei der Landratswahl 2014 sämtliche im Kreistag vertretenen Fraktionen resp. Parteien und Wählergruppen unterstützt und getragen haben. Inzwischen sind zwei weitere, sehr arbeitsintensive Monate vergangen. Der 1. Mai liegt hinter uns. Seitdem läuft meine aktuelle Amtsperiode noch knapp anderthalb Jahre, und die Wahlen stehen in 16 Monaten an. Ich möchte daher nun die Erklärung nachholen und die berechtigten Fragen, die sich zuletzt gehäuft haben, beantworten und nicht erst bis zum nächsten Kreistag im Juli warten“, schreibt Harings.

Er vollendet im Oktober 2021 kurz vor Beginn der neuen Wahl- und Amtsperiode sein 63. Lebensjahr. Eine komplett weitere Amtszeit bis zum Ende seines 68. Lebensjahres kann er sich nicht vorstellen. Nach mehr als 40 Jahren, die er für den Landkreis Oldenburg gearbeitet hat, habe er noch Pläne, die er bislang nicht verwirklichen konnte. „Und naturgemäß kann ich nicht wissen, wie viel Zeit mir noch vergönnt sein wird, diese Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Eine Wahl und dann ein vorzeitiger Ausstieg mitten in der Amtsperiode komme für ihn nicht in Betracht, weil das eine Täuschung des Wählers sei. Deshalb habe er die Entscheidung wohl überlegt so getroffen und glaubt, dass er sie nach über 40 Jahren so treffen darf.

„Bis zum 31. Oktober 2021 dahin heißt es anpacken, gemeinsam die Herausforderungen angehen und meistern“, so Harings. Darauf hätten die einen berechtigten Anspruch.