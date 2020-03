Corona-Virus: Landkreis Oldenburg mahnt Veranstaltungsverbot an

Wildeshausen /Landkreis Mit zusätzlicher Verordnung sind ab sofort öffentliche und nichtöffentliche Großveranstaltungen im Gebiet des Landkreises Oldenburg mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 1000 Personen verboten. Dies geschieht auf Weisung des niedersächsischen Sozialministeriums. Darüber hinaus unterliegen Veranstaltungen im Gebiet des Landkreises mit einer Teilnehmerzahl bis einschließlich 1 000 Personen einer Einzelfallprüfung durch das Gesundheitsamt. Das teilte der Landkreis am Donnerstag mit.

Landrat Carsten Harings appelliert darum auch eindringlich an Veranstalter und Teilnehmer: „Jeder Veranstalter soll und muss sich bitte überlegen, ob die Veranstaltung unbedingt stattfinden muss. Das vorrangige Ziel ist es, eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Auch sollten die Bürgerinnen und Bürger sich die Frage stellen, ob sie unbedingt an einer Veranstaltung teilnehmen müssen. Veranstalter und Teilnehmer sind gleichermaßen in der Verantwortung.“

Einen weiteren Appell richtet der Landrat an die Reiserückkehrer: „Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt und auch keine Krankheitssymptome merkt, möchte doch bitte die sozialen Kontakte in den ersten 14 Tagen der Rückkehr auf ein Minimum beschränken. Es geht vornehmlich darum, die Strategie der Verlangsamung auch zu unterstützen“, sagt Harings. Rückkehrer mit typischen Krankheitssymptomen sollen sich indes nur telefonisch an ihren Hausarzt oder an die Hotline 116 117 wenden. Sie werden dann an das in Kürze bereitstehende Testzentrum im Landkreis verwiesen.

Für den Fall, dass ein Testabstrich vor der Inbetriebnahme des örtlichen Testzentrums notwendig ist, wird der Erkrankte an umliegende Testzentren verwiesen.

Die Verfügung legt fest, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser und Altenheime zwei Wochen lang nicht betreten dürfen. „Es ist ein Verbot, keine Bitte“, erklärt Harings. Diese Verfügung ist ab sofort gültig und auf der Internetseite des Landkreises zu lesen.

Derweil weist das Gesundheitsamt noch einmal auf die extra geschaltete Hotline-Nummer Telefon 04431/85-100 hin. „Uns erreichen zahlreiche Anrufe und wir möchten sie zentral bearbeiten. Darum bitten wir, nur diese Nummer zu nutzen“, so ein Sprecher.

