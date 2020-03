Coronavirus: Kreistag will ordentlich tagen

Wildeshausen /Landkreis Die Tagesordnung befasst sich vornehmlich mit Personalien, doch die Kreistagssitzung an diesem Dienstag, 17. März, ab 17 Uhr im Kreishaus in Wildeshausen soll wie geplant stattfinden. Gerade in der aktuellen Corona-Krise sei es sinnvoll, „nach außen zu dokumentieren, dass die staatliche Ordnung aufrecht erhalten bleibt“, betonte Landrat Carsten Harings am Montag. „Dazu leistet die Kreispolitik einen erheblichen Beitrag.“

Am Vorabend hatten sich Landrat und Fraktionen darauf verständigt, dass rund 60 Prozent der Abgeordneten anwesend sein sollten. Das wären 31 von 51 Kreistagsmitgliedern. Von einem „sehr guten Vorschlag“ sprach Kreistagsvorsitzender Hartmut Post (CDU). Das Signal, die Politik sei in dieser Situation nicht mehr handlungsfähig, wäre fatal, meinte Harings.

• Besuch eingeschränkt

Wie in den Rathäusern der Gemeinden wurden auch im Kreishaus in Wildeshausen die Besuchsmöglichkeiten eingeschränkt. Der Zugang zu allen Gebäudeteilen ist nur noch über den Haupteingang möglich. Dort sei beim Betreten zwingend der Desinfektionsspender zu nutzen. Termine sind nur noch nach telefonischer Absprache möglich. Harings bat alle Bürgerinnen und Bürger zu prüfen, ob ein persönlicher Kontakt unbedingt erforderlich sei. Alle Anliegen sollen primär auf dem Postwege, telefonisch oder per E-Mail erörtert werden, die nicht absolut dringlich sind. Zum Krankheitsstand in der Kreisverwaltung wollte sich Harings nicht näher äußern – nur soweit: „Wir befinden uns in der Grippe-Saison. Da sind Ausfälle normal.“ Es gebe aber keinen bestätigten Corona-Fall in der Kreisverwaltung.

Bis Montag gab es im Landkreis Oldenburg insgesamt vier bestätigte Corona-Fälle. Alle vier hätten sich in Risikogebieten aufgehalten und seien nun in häuslicher Quarantäne. Selbst wenn sich die Zahl für den Landkreis eher gering anhöre, gebe es weltweit und national eine „sehr dynamische Entwicklung“, so der Landrat. Jeder Bürger könne seinen Anteil dazu beitragen, den Infektionsverlauf so gering wie möglich zu halten und sollte seine sozialen Kontakte auf das unbedingt notwendige Maß beschränken. Veranstalter sollten sich hinterfragen, ob ihr Event „unabdingbar notwendig“ sei. Harings bedankte sich in dem Zusammenhang bei Veranstaltern, die betont vorsichtig seien.

• Neues Testzentrum

Reiserückkehrer aus Risikogebieten dürfen nach einer Verfügung des Kreises Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser und Altenheime zwei Wochen lang nicht betreten. Rückkehrer mit typischen Krankheitssymptomen sollen sich nur telefonisch an ihren Hausarzt oder an die Hotline 116117 wenden. Sie werden dann an das neuen Testzentrum im Landkreis verwiesen.