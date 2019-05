Wildeshausen /Landkreis Der Landkreis Oldenburg hatte zum Jahresende 2018 rund 30 Millionen Euro auf seinen laufenden Konten. Ausgeben konnte er das Geld allerdings nicht. Abzüglich von Verbindlichkeiten, zahlungswirksamen Rückstellungen, Ausgaberesten oder Vorauszahlungen für den Bereich „Asyl“ blieben auf der Haben-Seite noch 14,45 Mio. Euro, wie Kreiskämmerer Reiner Fürst am Dienstag in der Sitzung des Finanzausschusses im Kreishaus erläuterte.

Das Gremiun befasste sich mit der Situation der Kreisfinanzen. Grundsätzlich stünden die 14,45 Mio. Euro rechnerisch als frei verfügbare Finanzmittel zur Verfügung stehen, so Fürst. Zu berücksichtigen sei jedoch, dass der Haushaltsplan 2019 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro abschließt und auch für 2020 ein Überschuss von nur rund 138 000 Euro erwartet werde. Zudem gebe es bereits verbindliche Zusagen für den Bau der Schule Vielstedter Straße in Hude (3,96 Mio. Euro), die Waldschule in Sandkrug (1,2 Mio. Euro) und die Erstattung für den Ausbau der Kita-Plätze in den Gemeinden (1,9 Mio. Euro). Es bleibe ein Betrag in Höhe von 3,13 Mio. Euro. Aber auch hier zeichneten sich Projekte an, die finanziert werden müssten. So führte der Kämmerer den Ausbau des Breitbandnetzes und den Zuschuss des Kreises zum Ausbau des Krankenhauses Johanneum in Wildeshausen an.

Beim Blick auf die Finanzmittel dürfe die Politik daher nicht allein auf den Stichtag achten, sondern müsse den laufenden Haushalt im Blick haben, sagte Fürst. Der Ausschuss zeigte sich zufrieden mit der Darstellung der Einnahmeentwicklung. Über den Johanneum-Zuschuss will der zuständige Fachausschuss noch gesondert beraten