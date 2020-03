Kinderbetreuung Im Landkreis Oldenburg: Mehr Chancengleichheit für die Jüngsten

Wildeshausen /Landkreis Die Jüngsten der Gesellschaft haben im Kampf um Chancengleichheit einen ersten Sieg „errungen“. Denn wenn es um die Frage geht: Krippe oder Tagespflege bei unter dreijährigen Kindern, soll zukünftig das Finanzielle kein ausschlaggebender Faktor mehr sein. Darüber sind sich auch die Mitglieder des Jugendausschusses im Landkreis einig.

Was ändert sich für Nutzer der Tagespflege

•

Nun wurde eine Änderung in der Satzung des Landkreises Oldenburg zur Förderung in der Kindertagespflege geschlossen empfohlen. Die darin bisher enthaltene jährliche Kostensteigerung soll somit entfallen. Am 14. Juli soll der Kreistag final darüber entscheiden.

„Wir wollten in der Satzung regeln, dass die Vergütung der Tagespflegepersonen automatisch angepasst wird. Die Änderung jetzt ist notwendig, damit der Kostenbeitrag hingegen nicht jährlich steigt“, erklärte Martin Ahlrichs, Leiter des Jugendamtes im Landkreis. Auf diesem Wege wolle man sicherstellen, dass Tagespflege und Krippe gleichgestellt sind und die Beiträge für eine Tagespflege auf längere Sicht nicht die eines Krippenplatzes übersteigen.

Was kostet die Tagespflege im Landkreis?

•

Die Gemeinden legen die Beiträge im Kindertagesstättenbereich selbst fest. Damit finanziell Chancengleichheit herrschen kann, hat sich der Ausschuss für die Kindertagespflege am niedrigsten Beitragssatz orientiert, wie Martin Ahlrichs erklärt. Somit entstehen keine Nachteile für diejenigen, die sich für eine Tagespflege entscheiden.

Welche Kosten pro Betreuungsstunde anfallen, richtet sich nach dem durchschnittlichen Einkommen der Erziehungsberechtigten (siehe Grafik). Erziehungsberechtigte, die ein Einkommen bis zu 1150 Euro haben, müssen beispielsweise keine Kosten für eine Betreuungsstunde übernehmen.

Wer entscheidet über das Betreuungsangebot?

Bei unter dreijährigen Kindern gilt ein Wunsch- und Wahlrecht der Eltern. Ob das Kind die Tagespflege oder eine Krippe besucht, bleibt den Erziehungsberechtigten also selbst überlassen.

Häufig sind Krippenplätze Mangelware und einen rechtlichen Anspruch auf Betreuung haben Kinder erst ab einem Alter von drei. In solchen Situationen ist die Tagespflege eine wichtige Alternative. Laut Martin Ahlrichs sei diese ohnehin für viele Eltern attraktiv, da dort das Kind klar einer betreuenden Person zugeordnet sei und nicht von verschiedenen Betreuungskräften versorgt würde.

Wie finden Suchende die richtige Betreuungskraft?

Die betreuende Person können sich Familien selbst suchen. Unter anderem über die Betreuungsbörse des Landkreises oder über Anzeigen der Tagespflegepersonen.

Wer hingegen Unterstützung bei der Suche benötigt oder sich beraten lassen möchte, der kann sich an das Jugendamt wenden. „Wir sorgen für eine passgenaue Vermittlung. Dabei berücksichtigen wir auch den Kontext und das Umfeld des Kindes“, sagt Martin Ahlrichs.