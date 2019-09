Wildeshausen /Landkreis Die Bürger im Landkreis Oldenburg müssen in Zukunft keine Mülltonnen mehr schieben. Der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss des Kreistages hat sich am Dienstagabend einstimmig dafür ausgesprochen, dass im Landkreis ein zweites kleines Müllfahrzeug eingesetzt wird, um alle Stichstraßen bedienen zu können. Das bedeutet für alle Bürger eine nochmalige Erhöhung der Müllgebühren um 3,50 Euro pro Haushalt und Jahr. Nächste Woche Mittwoch wird der Kreisausschuss darüber entscheiden.

Heftige Kritik

In der Bürgerfragestunde eingangs der Sitzung hatten Betroffene sowohl die Kreisverwaltung als auch die Kreistagsabgeordneten für die Lösung aus dem vergangenen Jahr zum Teil heftig kritisiert. Landrat Carsten Harings sah sich deshalb genötigt, sich schützend vor seine Mitarbeiter und die Kommunalpolitiker zu stellen, und bat um einen sachlichen Austausch der Argumente. Er berichtete, dass die Kreisverwaltung schon per Telefon und in E-Mails beschimpft worden sei. Es habe auch anwaltliche Eingaben und eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegeben, weil Bürger ihre Mülltonnen bis zu 100 Meter an die nächste Straße ziehen müssen.

Vor einem Jahr hatte der Fachausschuss schon einmal das Problem diskutiert. Auslöser war, dass Müllwagen aus Sicherheitsgründen nicht mehr rückwärts in kleine Straßen ohne Wendehammer fahren dürfen. Besonders bei der im Landkreis eingesetzten (personal- und kostensparenden) Seitenladertechnik mit nur einem Fahrer besteht ein erhöhtes Unfallrisiko. Bundesweit war es schon zu schweren bis tödlichen Unfällen mit rückwärts fahrenden Müllfahrzeugen gekommen.

Im Landkreis gibt es 472 solcher Stichstraßen und Sackgassen. Die Kreisverwaltung hatte im 2018 empfohlen, zwei kleinere Müllfahrzeuge anzuschaffen, um all diese Straßen bedienen zu können. Das wollte aber weder der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss noch der Kreisausschuss. Es wurde zunächst nur ein kleines Müllfahrzeug angeschafft. Die Folge: Die Bürger in 209 Straßen mit 1200 Haushalten querbeet im Landkreis müssen daher ihre Tonnen und Gelben Säcke bis zu 100 Meter weit zu Sammelplätzen bringen.

Alle Haushalte zahlen

Nach den ersten Erfahrungen und Bürgerprotesten in diesem Jahr sprachen sich laut Kreisverwaltung die Bürgermeister im Kreisgebiet Anfang September für ein zweites kleinen Müllsammelfahrzeug aus. Die Gruppe FDP/Freie Wähler im Kreistag hatte schon im Juli den Antrag gestellt, dass der Landkreis ein weiteres Fahrzeug dieser Art einsetzt und die Gebühren auf alle gebührenpflichtigen Haushalte umlegt.

Durch den Kauf des Fahrzeugs, das eventuell schon im November zum Einsatz kommt, erhöhen sich die Müllgebühren um 3,50 Euro pro Jahr und Haushalt. Bei zwei Fahrzeugen sind es nun sieben Euro. Diese solidarisch getragenen Gebühren seien nicht die einzigen, so der Landrat. Ähnlich sei es beim Sperrmüll. Er werde von allen Haushalten finanziert, aber längst nicht von allen genutzt. Harings kündigte für diesen Herbst eine neue Gebührenkalkulation an, da die mehrjährige Periode nun auslaufe.