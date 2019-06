Wildeshausen /Landkreis Die mittlere Hunte soll unter Naturschutz gestellt werden, um bestimmte Pflanzen und Tiere besser zu schützen. Vertreter von Vereinen, Anglern, Jägern, Wassersportlern und Bürger hatten Einwendungen gegen die geplanten Auflagen erhoben. Sie werden an diesem Dienstag, 18. Juni, im Abfallwirtschaftsausschuss des Kreistages erörtert. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Kreishaus in Wildeshausen.

„Durch die anstehende Unterschutzstellung bahnt sich ein natürlicher Zielkonflikt zwischen naturschutzrechtlichen Belangen und intensiver Nutzung der ökologischen Ressourcen an“, erklärt Grünen-Abgeordneter Johannes Hiltner in der Pressemitteilung. „Insbesondere der intensive Kanutourismus mit inzwischen fünf kommerziellen Anbietern macht der Hunte im Sommer zu schaffen.“

Weitere Themen des Abfall- und Umweltausschusses Auf Antrag der Grünen befasst sich der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss des Kreises an diesem Dienstag um 17 Uhr im Kreishaus Wildeshausen mit der Verschotterung von Gärten. Die Kreisverwaltung setzt nach eigenen Angaben auf Überzeugungsarbeit unter den Hausbesitzern. Als neues Informationsangebot stellt sie in Aussicht, künftigen Baugenehmigungen Informationsblätter beizufügen. Außerdem denkt die Kreisverwaltung über Dachbegrünungen auf kreiseigenen Liegenschaften nach. Die Klimaschutzbeauftragte Manuela Schön sei dazu mit der Hochbauabteilung im Gespräch. „Auch hier mag sich auf neuem Terrain eine Vorbildfunktion ergeben, die Nachahmer finden könnte“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Weitere Themen der Sitzung sind die Ausweisung der Naturschutzgebiete mittlere Hunte und Große Höhe sowie die Verordnung über das Naturschutzgebiet Poggenpohlsmoor.

Noch biete die Hunte an verschiedenen Flussabschnitten ein hohes ökologisches Potenzial mit der Chance, Biber und Fischotter wieder anzusiedeln. Das Entwicklungspotenzial für die natürliche Wiederansiedlung des Lachses sei ebenfalls vorhanden, so Hiltner.

Deshalb haben die Grünen einen Antrag für neue Befahrungsregeln vom Flussabschnitt Rittrumer Mühlbach bis zur Fußgängerbrücke zum Hansberg gestellt. Danach soll dieser Abschnitt nur zwischen 9 und 20 Uhr befahren werden dürfen. Ferner soll eine Beflaggung je nach Pegelstand der Hunte eingeführt werden: grüne Flagge befahrbar, rote Flagge gesperrt. Auch soll es verboten werden, die Kies- und Sandbänke im Barneführer Holz und Schreensmoor zu betreten. Zudem sollen kommerzielle Bootstourenanbieter einen Zertifizierungsnachweis erbringen.

In dem Zusammenhang hat die FDP-Kreistagsfraktion eine Anfrage an den Landkreis gerichtet. „Nur auf Grund einer Ausweisung kann man nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass die vorgesehene Umsetzung erfolgt und damit das Ziel der Unterschutzstellung erreicht wird“, schreibt Fraktionsvorsitzende Marion Daniel. Die FDP will wissen, ob es in den ausgewiesenen Natur- und Landschaftsschutzgebieten im Landkreis zwischen 2014 und 2018 zu Anzeigen gekommen ist und wie viele Verfahren mit Geldbußen und in welcher Höhe geahndet worden sind. Grundsätzlich befürwortet die FDP die Unterschutzstellung der mittleren Hunte.

Der Umweltausschuss des Oldenburger Stadtrates hat das Thema „Naturschutzgebiet mittlere Hunte“ vergangene Woche vertagt, obwohl zahlreiche Gäste zu der öffentlichen Sitzung gekommen waren. Aus den Reihen der Fraktionen war erklärt worden, dass zunächst der Landkreis Oldenburg am 2. Juli final über die Pläne entscheiden solle, da es noch Änderungen geben könne.

Die Federführung für das Verfahren im Bereich der oberen und mittleren Hunte liegt beim Landkreis Die vorbereitete Verordnung deckt den Bereich von Landkreis und Stadtgebiet Oldenburg ab. Er beginnt am Rittrumer Mühlbach in Dötlingen westlich „Rittrumer Kirchweg“ an der Wassermühle südlich von Ostrittrum. Er verläuft bis zur Einmündung in die Hunte und folgt dem Hunteverlauf in nördlicher Richtung durch Großenkneten, Hatten und Wardenburg bis nach Oldenburg und endet am Wasserkraftwerk, Achterndiek 2.