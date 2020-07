„sicherer Hafen“: Jusos im Kreis: Fraktionen sollen Haltung überdenken

Wildeshausen /Landkreis Die Jusos im Landkreis kritisieren die Entscheidung des Sozial- und Gesundheitsausschusses des Kreistags, den Antrag zum Thema „Sicherer Hafen“ abzulehnen. Der Antrag zielte darauf ab, Geflüchtete über den normalen Verteilungsschlüssel hinaus aufzunehmen.

„Der Landkreis Oldenburg kann sich die Aufnahme von mehr Menschen auf der Flucht erlauben! Die politische Erklärung als „sicherer Hafen“ und für eine Aufnahme über den üblichen Verteilungsschlüssel hinaus wäre nicht nur eine symbolische Handlung gewesen, sondern vielmehr der Ausdruck einer Haltung des Kreistages für Solidarität, Mitmenschlichkeit und gegen Rassismus“, sagt Kreistagsabgeordneter und Juso Thore Güldner. „Diese Chance haben die Kolleginnen und Kollegen von CDU, FDP, UWG und AfD verpasst und damit ihre wahre Haltung gegenüber Menschen in Not gezeigt. Wer dann in seinen Redebeiträgen auch noch Geflüchtete und Kreistagskollegen verunglimpft, zeigt seine Unfähigkeit für politische Ämter.“ Er hoffe, so Güldner, dass „insbesondere die demokratischen Fraktionen aus CDU, FDP und UWG ihre Haltung noch einmal bis zur entscheidenden Kreistagssitzung überdenken und unserem Antrag zustimmen.“ Die Sitzung findet an diesem Dienstag, 14. Juli, statt.

Auch die Vorsitzende der Jusos im Landkreis, Kimberly Knaupe, reagiert auf die Ablehnung des Antrages: „ Ein so wichtiges Thema als ,Sommerlochantrag’ abzutun finde ich sehr ignorant – gerade von einer Partei, die sich selber als christlich bezeichnet. Dieses Thema beschäftigt uns schon seit Jahren und wird uns auch weiterhin beschäftigen. Doch gerade jetzt ist ein Handeln wichtiger als je zuvor.“

Die Bedingungen, unter denen die Geflüchteten – größtenteils Frauen und Kindern – in den Lagern ihren Alltag bestreiten müssten, seien unzumutbar. „Gerade in diesen Zeiten dürfen auch wir im Landkreis unsere humanitäre Verantwortung nicht vergessen. Wir sollten uns unserer privilegierten Lage bewusst sein und niemals aufhören, uns zu fragen, was wir tun können“, gibt Knaupe zu bedenken.