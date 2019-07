Wildeshausen /Landkreis Viele Menschen in Not können ohne Berufsbetreuer nicht leben. Im Auftrag des Staates unterstützen die Betreuer Menschen bei finanziellen, gesundheitlichen und behördlichen Angelegenheiten, wenn diese das nicht mehr selbst können. Auch im Landkreis Oldenburg steigen die Zahlen in Betreuungsangelegenheiten.

„Wir verzeichnen definitiv einen Anstieg. Oft wird die Betreuung von Angehörigen übernommen. Das ist auch gut so, denn Betreuung reicht oft bis in die intimsten Bereiche eines Menschen hinein. Aber auch das Ehrenamt stößt an seine Grenzen und nicht jeder hat Angehörige, die diese Aufgabe auch erfüllen wollen oder können“, erklärt Jürgen Ohlhoff, Leiter des Kreisgesundheitsamtes, in dem die Betreuungsstelle des Landkreises Oldenburg angesiedelt ist.

Gericht bittet Landkreis

Eine Betreuung wird vom Betreuungsgericht angeordnet, wenn der Betroffene infolge einer körperlichen, seelischen oder geistigen Erkrankung oder Behinderung nicht in der Lage ist, seine Angelegenheiten ganz oder teilweise selbst zu organisieren. Regelmäßig bittet das Gericht im Betreuungsverfahren den Landkreis Oldenburg um den Vorschlag einer geeigneten Betreuungsperson.

Die Betreuungsstelle des Landkreises sorgt für ein ausreichendes Angebot an geeigneten, qualifizierten ehrenamtlichen und Berufsbetreuern. „Und genau hier haben wir Bedarf, denn wir suchen Berufsbetreuer“, spricht Ohlhoff ohne Umschweife Personen an, die sich eine selbstständige Tätigkeit als Berufsbetreuerin oder Berufsbetreuer vorstellen können.

Aufgaben und Infos

Interessierte erfahren das Anforderungsprofil und die Aufgaben bei der Betreuungsstelle des Landkreises Oldenburg unter Telefon 044 31/7 06 14 11 oder Telefon 0 44 31/7 06 14 13.

Personen, die sich eine ehrenamtliche Tätigkeit als Betreuer vorstellen können, melden sich unter Telefon 0 44 31/ 7 27 67 direkt bei Egbert Ahlrichs vom Betreuungsverein Oldenburg Land.