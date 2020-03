Porträt: Bei Kreissitzverlegung vorneweg

Wildeshausen /Oldenburg Die Entwicklung des Landkreises Oldenburg beobachtet er aus der Distanz; kehrt aber gern zu „Visiten“ zurück. „Zur Verleihung des Kulturpreises war ich eingeladen“, erzählt Wolfgang Haubold. An der Weihnachtssitzung der Amtsleiter im Kreishaus nahm er ebenso teil wie am traditionellen WLO-Skatturnier. Und auch bei Treffen des Lions-Clubs Oldenburger Geest ist er regelmäßig zu sehen. Am Mittwoch, 1. April, feiert der frühere Oberkreisdirektor (OKD) seinen 80. Geburtstag.

Der gebürtige Berliner ist mit seiner Familie über Mecklenburg und Flensburg ins Oldenburger Land gekommen. Er startete als Regierungsassessor bei der früheren Bezirksregierung, war in den 1970er-Jahren allgemeiner Vertreter des OKD im Ammerland, um dann an die Spitze der Kreisverwaltung im Landkreis Oldenburg zu wechseln. Federführend organisierte er die Verlegung des Kreissitzes 1988 von Oldenburg nach Wildeshausen. Er bemühte sich zudem, weitere Einrichtungen wie Amtsgericht und Katasteramt in der Wittekindstadt anzusiedeln. Ende Oktober 2001 wechselte Haubold in den Ruhestand und übergab den Staffelstab an den (erstmals direkt gewählten) Landrat Frank Eger. Dessen Nachfolger im Amt, Carsten Harings, habe er als jungen Inspektor eingestellt. „Ein Glücksfall“, wie Haubold im Nachhinein die Entwicklung bewertet.

Das letzte Amt, das Haubold im Landkreis abgab, war übrigens vor knapp 18 Jahren der DRK-Kreisvorsitz. Seitdem habe er mehr Zeit für seine Hobbys – Reisen und Lesen. Im Vorjahr reiste er mit seiner Frau Heide nach Mexiko und Guatemala. In diesem Jahr möchten sie gern nach Georgien und Armenien reisen. Ob es trotz der Corona-Krise klappt? „Abwarten“, zeigt sich der Jubilar gelassen. Ebenso freue er sich auf den Empfang des Alten Gymnasiums Oldenburg. Vor genau 60 Jahren hat er sein Abitur gemacht. Sportlich hat der Ex-OKD derweil umgesattelt: von Tennis auf Golf. „Mein Meniskus spielte nicht mehr so mit“, sagt er.

Mit der Kreissitzverlegung nach Wildeshausen hatte die Familie ihren Wohnsitz in der Wittekindstadt genommen. Nach der Pensionierung brach Haubold in Wildeshausen seine Zelte ab und erwarb ein Haus in der Oldenburger Innenstadt. Dort pflegt der Pensionär den liebevoll angelegten Garten auf dem 680 Quadratmeter großen Grundstück. Die Wege zum Staatstheater oder ins Museum sind kurz.

Gern schmökert der Ex-OKD in Büchern, die sich mit der Historie beschäftigen. Derzeit liegt „Auf Napoleons Spuren“ auf dem Tisch. Da drängt sich gleich die Frage nach einer möglichen Kreisreform auf. „Ich glaube kaum“, meint Haubold, „dieses Thema ist meist mit viel Streit verbunden.“ Und wird er noch oft um Rat gefragt? „Ich bin interessierter Zuschauer, aber kein Akteur“, betont er.

Eigentlich sollte der runde Geburtstag groß gefeiert werden. Das ist wegen der Corona-Pandemie inzwischen nicht mehr möglich. Am meisten bedauert Haubold, dass nicht einmal seine Kinder Wiebke und Philipp-Jan mit ihren Partnern und den Enkelkindern persönlich zum Feiern kommen können. „Wir holen das nach“, zeigt sich der Oldenburger optimistisch.