Pandemie: Ein Dank für Engagement in der Krise

Wildeshausen Einen Dank möchten Bürgermeister Jens Kuraschinski sowie seine ehrenamtlichen Stellvertreter Evelyn Goosmann, Wolfgang Däubler und Wolfgang Sasse an alle Wildeshauser richten, die während der Corona-Krise in den vergangenen Monaten großes Engagement gezeigt haben. „Danke auch dafür, dass viele sehr besonnen auf die Einschränkungen reagiert haben“, sagte Kuraschinski.

Goosmann, Däubler und Sasse richteten ihr Lob zudem an die Mitarbeiter im Handel, Dienstleister, Gesundheitseinrichtungen und an Ehrenamtliche, die sich für die Bevölkerung eingesetzt haben. Ebenso an die Gastronomen und Bürger der Stadt, die gerade während der Pfingstwoche besonnen reagiert hätten. „Was hier alles geleistet wurde und wird, ist nicht selbstverständlich“, sagte Goosmann. Aber der Bürgermeister mahnte: „Die Krise ist nicht überstanden. Sollte es eine zweite Welle geben, hoffen wir, dass das Engagement anhält.“

Auf einen persönlichen Dank muss derzeit noch verzichtet werden – wenn es möglich ist, soll das im Herbst aber mit einem Empfang für all diejenigen, die sich besonders eingebracht haben, nachgeholt werden. Dabei hoffen Kuraschinski und seine Stellvertreter auf Vorschläge aus der Bevölkerung, wer dann auf der Gästeliste nicht fehlen darf.

