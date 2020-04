Politik: SPD fordert „urbanes Baugebiet“

Wildeshausen Die Ausweisung eines „urbanen Baugebiets“ in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (StEM) „Vor Bargloy“ fordert die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wildeshausen. Das geht aus einem Antrag hervor, den die SPD an Bürgermeister Jens Kuraschinski geschickt hat.

Demnach geht es um die Fläche im Bebauungsplan 54.2 (derzeit Gewerbegebiet), für die die Ausweisung im Rahmen einer möglichen Bebauung laut SPD eine Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten der Bebaubarkeit und in der Gestaltung bringt. Sie begründet ihren Antrag wie folgt: „Im Mai und Juli 2017 haben wir uns in den Ratsgremien bereits mehrfach mit der Ausweisung eines ,urbanen Baugebietes’ beschäftigt. Hierzu wurden verschiedene Fachvorträge, auch im Zusammenhang mit den wesentlichen Änderungen im Baurecht, vorgetragen. Auch durch die 2. Fortschreibung der Wohnraumbedarfsprognose ist hier zwingender Handlungsbedarf erforderlich.“

In der Prognose werde ein entsprechender Bedarf ausgewiesen. Für die Deckung stehen 26 Hektar in der StEM, zehn Hektar in anderen Gebieten. „Im Rahmen der Innenentwicklung sollen 6,8 Hektar Bruttobauflächen zur Verfügung gestellt werden. Wir müssen feststellen, dass im Haushalt der Stadt für 2020/2021 keine wesentlichen Ansätze für den Ankauf bzw. die Weiterentwicklung von Bauflächen ausgewiesen wurden. Dieses bedeutet eine Stagnation in der prognostizierten und von der Stadt gewollten städtebaulichen Weiterentwicklung“, heißt es im Schreiben der SPD.

Darüber hinaus sei aufgefallen, dass die Einbeziehung von möglichen Ausweisungen von Flächen als „urbanes Gebiet“ in die Betrachtung nicht mit einbezogen wurde. „Diese Möglichkeit sollte schnellstens ergänzt werden“, fordert die Fraktion. Flächen, die eine derartige Planung zulassen, seien im Gebiet der StEM vorhanden. Sie könnten im Besonderen der Entwicklung von Wohnungen unterschiedlichster Art dienen, wie in der Prognose gefordert. Die Nachfrage sei „eine Aussage über die Lebendigkeit“ der Stadtentwicklung, so die SPD abschließend.