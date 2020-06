Politik: Sportlich: 2174 Seiten liegen vor

Wildeshausen An dieser Sitzung ist alles außergewöhnlich. Corona-bedingt weicht die Stadt Wildeshausen am Donnerstag, 25. Juni, 18.15 Uhr, mit dem Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt in die Turnhalle der Wallschule in der Straße Im Hagen aus. Auf der Tagesordnung stehen sage und schreibe 31 Punkte, davon 23 Themen zur Beratung. Ein Tipp für alle, die sich die Unterlagen im Rats-Informationssystem anschauen möchten: Bloß nicht die Druckerfunktion wählen! Das Gesamtdokument hat nämlich 2174 Seiten. Da würde der Drucker so heiß laufen, wie das Wetter an diesem Tag werden soll. Nachfolgend einige Themen des Abends, wobei keine Gewähr gegeben werden kann, dass sie auch wirklich behandelt werden. Nach 3,5 Stunden werden in Wildeshausen Sitzungen nämlich abgebrochen.

• Westring

Seit zehn Jahren arbeitet die Stadt an der Überarbeitung des Bebauungsplans Nr. 50 „Westring“. 2015 kamen Zielsetzungen aus den Einzelhandelsentwicklungskonzept hinzu. Jetzt geht es um die Abwägung der Anregungen und Bedenken sowie den Satzungsbeschluss. Rund 770 Seiten sind allein die Anlagen zu diesem Thema.

• Windenergie

Beim Windpark Glane geht es um die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 72 „Windpark Glane“. Über 400 Seiten sind hier an Gutachten und Stellungnahmen vorzufinden. Im späteren Verlauf der Sitzung ist beim Tagesordnungspunkt 17 ein Antrag der UWG zu finden. Sie fordert die Wiederaufnahme der Planung des Vorhabenträgers JWP für das Repowering von zwei Windrädern in Aldrup.

• Wildeshausen-West

Eines der seit langem strittigsten Themen der Wildeshauser Lokalpolitik: das geplante Gewerbegebiet Wildeshauser-West an der Autobahn 1. Im Sommer 2018 hatten die Pläne öffentlich ausgelegen. Jetzt folgen die Vorstellung und Abwägungen des Planes. Zugleich geht um die Empfehlung des Satzungsbeschlusses. Der nächste Tagesordnungspunkt steht im direkten Zusammenhang: Es geht um einen städtebaulichen Vertrag zum Gewerbepark Wildeshausen-West. Um das Gebiet geht es später auch in einem Antrag der SPD unter dem Titel „Wildeshausen-West neu denken“.

• und außerdem

Diverse weitere Themen, wie Verlegung der 110-kV-Leitung, Verkehrslenkung im Verkehrsentwicklungsplan, Friedhofssatzung, Investorenwettbewerb Gersten- und Roggenstraße sowie Widmung von Straßen, stehen an.