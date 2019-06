Wildeshausen In der Seniorenvertretung für den Landkreis Oldenburg prallen vor der geplanten Neuwahl des Vorsitzenden/der Vorsitzenden an diesem Montagnachmittag weiter die unterschiedlichen Meinungen aufeinander. Die Wildeshauserin Anne Grafe-Weibrecht, Sprecherin Öffentlichkeitsarbeit in der Seniorenvertretung im Landkreis, weist jetzt die Vorwürfe des Bremer Rechtsanwaltes Roland Famulla zu dem Streit um einen Seniorenratgeber entschieden zurück, über den unsere Zeitung am Freitag berichtet hatte.

Sie schreibt: „Fakt ist vielmehr: Der ehemalige Vorsitzende Herr Priesmeyer hat ohne Votum der Mitgliederversammlung einen Vertrag mit Herrn Famulla geschlossen.“ Darin ging es um den Seniorenratgeber. Grafe-Weibrecht weiter: „In unseren Statuten steht, dass der Vorstand keine eigene Entscheidungskompetenz hat. Auf seinen Fehler haben Herr Lübke und ich Herrn Priesmeyer hingewiesen. Nicht mehr und nicht weniger.“ Die AG Öffentlichkeitsarbeit wurde in der Mitgliederversammlung beauftragt, über die Broschüre, die Famulla plante, ein Pro und Contra zu erarbeiten und in der nächsten Mitgliederversammlung vorzustellen. Grafe-Weibrecht: „Eine offene Aussprache fand in der Mitgliederversammlung nicht statt, stattdessen erklärte Herr Priesmeyer seinen Rücktritt.“

Die Wildeshauserin spricht von einem hohen Anzeigenvolumen und betont: „Da der Seniorenbeirat der Stadt Wildeshausen seine Pflicht gegenüber den Inserenten der Broschüre Famulla sehr ernst nimmt und wir die Logistik der Lagerung und Verteilung nicht leisten können, haben wir uns entschlossen, im Vorfeld dem Vorsitzenden mitzuteilen, dass wir die Broschüre nicht verteilen werden.“