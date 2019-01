Wildeshausen „Wir dürfen es nicht zulassen, dieses Europa den Wahnsinnigen dieser Welt zu überlassen.“ – Beifall kam am Sonntagvormittag im Wildeshauser Ratskeller auf, als der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) mit einem flammenden Appell für ein Flaggezeigen und Wählengehen am 26. Mai warb. Eigentlich wollte er beim Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins Wildeshausen über Bildungspolitik sprechen. Doch vorweg schickte er das Thema Europawahl, die gerade diesmal keine „Petitesse“ sei.

Etwa 40 Gäste hatte Ortsvereinsvorsitzender Thomas Harms zu dem Empfang begrüßt, darunter die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag und die Bürgermeister Herwig Wöbse (Samtgemeinde Harpstedt), Ralf Spille (Dötlingen) und Jens Kuraschinski (Wildeshausen).

Tonne erinnerte daran, dass der AfD das Europaparlament nach eigener Aussage „lästig“ sei. Entschieden warnte der Sozialdemokrat deshalb vor einem Abbau von Demokratie und Europa. Europa sei „eines der zentralsten Friedensprojekte“, habe Deutschland über einen geschichtlich einzigartig langen Zeitraum Frieden gebracht und Grenzen abgebaut. Hier gelte es die Debatte zu führen: „Wie wollen wir denn leben in Europa?“

Trauriger Versuch

Auch bei seinem „eigentlichen“ Thema Bildungspolitik streifte Tonne noch einmal kurz die AfD. Deren „Meldeportal“ sei ein trauriger Versuch, Lehrkräfte mit einer kritischen Meinung einzuschüchtern. „Das wird es mit mir nicht geben.“ Im Gegenteil: Wichtig sei, dass auch junge Menschen zu kritischen Mitbürgern werden.

Als „unsere Aufgabe“ sieht es der Minister, die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an guter Bildung zu gewährleisten – „Teilhabe nicht von einigen oder vielen, sondern von allen“. In diesem Kontext seien Maßnahmen wie die Abschaffung der Kindergartengebühren zu sehen. Denn auch Kindergärten hätten einen Bildungsauftrag, da sei die logische Schlussfolgerung, dass der Besuch kostenfrei sei.

Bildungspolitik, so schilderte Tonne seine Einschätzung, sei wohl der Politikbereich, der „mit den allermeisten Emotionen“ durchsetzt sei. Wenn hier um die Sache gestritten werde, sei das zu befürworten – nur dürfte der Streit nicht persönlich geführt werden. Letzteres „haben wir in letzter Zeit zu oft zugelassen“, sagte der SPD-Mann selbstkritisch.

Weniger dokumentieren

Sein Ausblick auf 2019: Eine der größten Herausforderungen in der Bildungspolitik werde die Frage darstellen, „wo kriegen wir Fachkräfte her?“ Wichtig sei, dass die Qualität der Bildung gehalten werde, auch müssten die Attraktivität und das Image des Berufs Lehrkraft gesteigert werden. Tonne kündigte Bürokratieabbau an: An „im Laufe der Jahre“ entstandene Dokumentationspflichten wolle man herangehen, dadurch Entlastung schaffen.

Der Minister wies schließlich auf sein Projekt „Bildung 2040“ hin, das die Anforderungen an ein Bildungssystem der Zukunft skizziere. Er regte an, sich damit auch auf Landkreisebene zu befassen.