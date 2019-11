Wildeshausen Mit deutlicher Mehrheit hat der Wildeshauser Bauausschuss am Mittwochabend empfohlen, fünf Straßen in der Kreisstadt in das sogenannte Straßenneubauprogramm aufzunehmen. Ausgebaut werden sollen die Benzstraße, die Uhlandstraße, der Ochsenberg, der Bauernmarschweg sowie die Straße „An der Flachsbäke“. Endgültig entscheiden wird der Verwaltungsausschuss am 5. Dezember in nicht-öffentlicher Sitzung.

Zahlreiche Anlieger verfolgten die Debatte im hoffnungslos überfüllten Sitzungssaal des Stadthauses. Der seit Jahren diskutierte Ausbau würde für die Anwohner hohe Ausgaben mit sich bringen. Da es sich um eine Ersterschließung handele, müssten sie bis zu 90 Prozent der Kosten tragen. Auf Antrag von SPD-Fraktionschef Stephan Dieckmann gab der Ausschuss der Verwaltung aber mit auf den Weg, die jeweils kostengünstige Ausbauvariante zu planen. Anträge von Karl Schulze Temming-Hanhoff (parteilos) und Rainer Kolloge (UWG) die Prioritätenliste noch einmal zu überarbeiten, fanden keine Mehrheit. Unter Applaus hatte Kolloge betont, „das System kranke“ daran, dass die Anwohner nicht schon im Vorfeld in die Entscheidungen eingebunden würden. Dem widersprach die Verwaltung.