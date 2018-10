Wildeshausen Wie sollen Eltern ihren Kindern korrektes Verhalten im Straßenverkehr beibringen, wenn selbst Erwachsene die Übersicht verlieren? Das fragt sich Andre Wernke-Schmiesing, wenn er auf die Harpstedter Straße in Wildeshausen blickt. In der Tat folgt ein Auto auf das nächste, als der Anwohner des Ochsenbergwegs dort mit Matthias Kluck (Jusos Oldenburg-Land), Christel Zießler (SPD-Ortsverein Ganderkesee) sowie Ulrich Becker und Evelyn Goosmann (beide SPD-Ortsverein Wildeshausen) zusammentrifft.

Ebenso wie der 48-jährige Wildeshauser fordern auch die Sozialdemokraten die Aufstellung einer weiteren Ampelanlage an der Harpstedter Straße in Höhe der Einmündungen Heilstättenstraße und Ochsenbergweg. In 2017 ist eine Bedarfsampelanlage in Höhe des Aldi-Marktes installiert worden. Angeregt worden war die Anschaffung vier Jahre zuvor von der SPD-Fraktion. Zuständig wäre, da es sich um eine Kreisstraße handelt, der Landkreis gewesen. Der sah allerdings keinen Handlungsbedarf. Die Stadt übernahm daraufhin auf eigene Kosten die Installation der Ampelanlage.

Wernke-Schniesing erkennt, dass an der Stelle Ampeln nötig waren. Aber er sieht noch weiteren Bedarf – auch wegen der Kinder, die morgens auf dem Weg zur Schule die Straße überqueren. Der Wildeshauser hat eine achtjährige Tochter. Sie besucht die dritte Klasse der Wallschule, soll morgens allein mit dem Fahrrad dort hinfahren – ein gutes Gefühl hat ihr Vater dabei aber nicht: „Ich sage ihr schon immer, dass sie auf dem Rückweg auf der falschen Seite fahren soll.“ Das sei sicherer.

„Kinder können die Geschwindigkeit eines Autos nicht richtig einschätzen“, ergänzt er. Die Sozialdemokraten wollen nun einen Antrag stellen, wonach die Stadt sich um die Finanzierung einer möglichen Ampelanlage kümmern sowie das Gespräch mit dem Landkreis suchen soll. Zudem wünschen sich Kluck und Becker, dass die Anschaffung bereits im Haushalt 2019 berücksichtigt wird.

Für die Installation der ersten Anlage an der Straße zahlte die Stadt 13 000 Euro, hinzu kommen jährlich 500 Euro an Strom- und Wartungskosten.