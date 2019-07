Wildeshausen Ich packe meinen Koffer und nehme mit: Laptop, Kamera, Unterwäsche, Kulturbeutel, zwei Pullover, drei T-Shirts und zwei Hosen, ein paar persönliche Dinge. Klingt wie ein Wochenendtrip, sagen Sie? Falsch. Jan Heise aus Wildeshausen hat Großes vor, ist dabei aber minimalistisch veranlagt.

„Die Shirts sind aus Merinowolle. Die kann man auslüften. Ich habe das vor dem Abflug getestet. Das klappt wirklich“, erzählt der 18-Jährige und lacht. Der frisch gebackene Abiturient trifft noch die letzten Vorbereitungen für das große Abenteuer: Weltreise. Für ein knappes Jahr. Und zwar bewusst allein. „Irgendwie war das für mich keine Option, diese Reise mit jemandem zusammen anzutreten. Ich glaube, da verpasst man viel. Ich will neue Leute kennenlernen, mich auf andere Kulturen einlassen“, träumt sich Jan Heise schon fort, der am Freitag seine Reise begonnen hat. Und mit einem Augenzwinkern fügt er dann hinzu: „Wenn ich mich dabei selbst finden würde, wäre das ja auch okay...“

Unterstützung der Eltern

„Allein“ heißt dabei nicht, dass er seine Pläne ohne Unterstützung geschmiedet hat. „Ich hatte die Idee etwa vor einem Jahr. Meine Eltern fanden sie gut. Ich glaube, sie waren sich aber nicht darüber im Klaren, dass ich das wirklich mache.“ Schon immer war die Familie viel gereist. „Mein Papa ist Pilot. Wir waren also häufig in anderen Ländern. Und ich fand das immer toll“, denkt der 18-Jährige zurück.

Mama Merle Heise ist schon ein wenig besorgt, wie sie zugeben muss. „Es wäre etwas anderes, wenn er später im Studium ein Auslandssemester machen und da an einem Ort bleiben würde“, teilt sie ihre Bedenken. Aber Jan hat andere Pläne. Die ersten Stopps und Teile der Route stehen fest: Argentinien, Peru, Mexiko, Japan, Vietnam. „Und dann schaue ich, welche Flüge günstig sind und wo es mir gefällt.“ Jan Heise strahlt, seine Mama schaut auf ein Schneidebrett und bereitet das Mittagessen zu. Sie überlegt, dann sagt sie: „Ich finde es klasse. Wir haben unseren Kindern beigebracht, dass es mehr gibt auf der Welt, als nur den Tunnelblick. Jetzt muss ich damit leben...“

Es ist nicht das erste Mal, dass Jan allein in die große weite Welt zieht. Schon 2016 war der damals 15-Jährige für sechs Wochen in Taiwan und hat an dem Austausch der Rotarier teilgenommen. 2017 ging es dann während der Sommerferien nach Tokio für einen Japanisch-Sprachkurs. Und dahin zieht es Jan auch wieder. „Tokio ist die schönste Stadt der ganzen Welt“, schwärmt Jan und erzählt warum: „Ich liebe das Essen, aber noch viel mehr hat mich beeindruckt, wie rücksichtsvoll alle Menschen miteinander umgehen. Es ist, als gäbe es in den großen Städten geheime Abkommen, wie sich alle zu bewegen haben. Touristen fallen sofort auf.“

Mit Englisch käme man indes nicht besonders weit. „Vor allem dort, wo Tokio nicht ganz so touristisch ist, sind nicht mal mehr die Speisekarten auf Englisch.“ Da hilft dem jungen Weltenbummler auf jeden Fall sein Sprachkurs, auch wenn er selbst sagt: „Über Politik könnte ich mich mit den Einheimischen wohl nicht unterhalten. Lesen und schreiben klappt auch noch nicht. Aber so Alltägliches schaffe ich.“ Ein weiterer Pluspunkt an Tokio: „Ich fühle mich da sehr sicher. Ich würde da auch nachts um drei alleine nach Hause laufen.“

Heimweh ist eingeplant

Wird ihm etwas fehlen? „Auf jeden Fall. Ich bin gern Wildeshauser und werde die Gegend vermissen.“ Außerdem ist Jan seit einem knappen Jahr liiert. „Das wird nicht so leicht. Der Plan mit der Weltreise stand jedoch schon vorher, daher unterstützt mich meine Freundin, worüber ich sehr froh bin.“ Außerdem gibt es auf der Hälfte der Reise einen Lichtblick: „Sie hat vietnamesische Wurzeln. Wir wollen uns im Dezember oder Januar in Vietnam treffen, darauf freue ich mich, auch wenn es bis dahin noch lang hin ist...“ Und noch etwas löst Wehmut aus. „Wenn ich könnte“, sagt Jan Heise mit einem Blick auf den zu seinen Füßen liegenden Hovawart, „dann würde ich Aldo mitnehmen.“