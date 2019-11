Wildeshausen Anwohner zeigten sich verärgert: „Das ist hier stockduster“, sagte Ernst Macke, Anlieger des Windmühlenwegs in Wildeshausen. In der vorletzten Woche war dort die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Seitdem sei die Straße in den Abendstunden und morgens unbeleuchtet. „Hier gibt es keinen Fußweg und die Einfahrt zur Tiefgarage der Berufsbildenden Schulen geht ebenfalls vom Windmühlenweg ab“, berichtet der besorgte Bürger.

Macke rief am 12. November beim Service-Telefon der SWB-Gruppe an, die seit Jahresbeginn die Verantwortung für die gesamte Straßenbeleuchtung der Stadt hat. Weil sich nichts tat, meldete er am 13. und am 15. November erneut den Ausfall der Straßenbeleuchtung. Auch die Nachbarn informierten über die Hotline den Dienstleister.

Auf Nachfrage der NWZ sorgte der Sprecher der SWB-Gruppe, Christoph Brinkmann, am Donnerstag für Aufklärung: „Nachdem uns die Anlieger informiert hatten, mussten wir zunächst diverse technische Überprüfungen durchführen, um die Ursache zu ermitteln.“ Nun sei der Fehler bekannt: Es handele sich um einen Kabelbruch, den die Fachleute inzwischen lokalisieren konnten. Noch an diesem Freitag soll ein Trupp von Technikern den Leitungsschaden beheben.