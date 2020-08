Raubfliege für Menschen ungefährlich

Ein ungewöhnliches Insekt hat Landschaftsökologe Dr. Klaus Handke im „Bienenglück“ am Bürsteler Fuhrenkamp entdeckt. „Hornissen-Raubfliege“ ist der Name des Tieres, das er in der Gemeinde Ganderkesee bisher noch nicht gesehen hat. Das Insekt ist bis zu drei Zentimeter groß und für den Menschen völlig ungefährlich. Anders verhält es sich mit den bevorzugten Beutetieren der Hornissen-Raubfliege: An sonnigen Tagen sitzt sie am Boden und lauert auf Fliegen, Wespen oder Heuschrecken. Diese werden mit starken Beinborsten im rasanten Flug geschnappt und ausgesaugt. In Nordwestdeutschland ist die Art laut Handke extrem selten. Das Insekt, das auf wenig bewachsenen Sandböden lebt, gilt als stark gefährdet.BILD: