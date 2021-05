Reparaturen: Huntebrücke in Wardenburg bekommt neue Bohlen

Die Huntebrücke an der Huntestraße/Magdalene-Frühstück-Platz in Wardenburg muss repariert werden. Der Fahrbahnbelag aus Holzbohlen ist an einigen Stellen marode, so dass diverse Bohlen ausgetauscht werden müssen. Bislang waren einige Stellen nur provisorisch ausgebessert worden. Während der Reparatur muss die Brücke für jeglichen Verkehr voll gesperrt werden. Die Arbeiten sollen an diesem Mittwoch, 2. Juni, beginnen und dauern rund eine Woche an. Witterungsbedingte Verzögerungen sind nicht auszuschließen. BILD:

