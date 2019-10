Robert Griess lässt es auf der Bühne knallen

„Hauptsache, es knallt!“, sagt der Kölner Kabarettist Robert Griess – und so hat er auch sein aktuelles Bühnenprogramm überschrieben, mit dem er am Donnerstagabend in Ganderkesee gastierte. Rund 50 Zuschauer verfolgten den Auftritt in der Mensa des Schulzentrums Am Steinacker. Griess rechnete in seinem satirischen Rundumschlag mit dem Weltgeschehen ab und karikierte auch das treffsicher, was ihm tagtäglich im eigenen Umfeld aufstößt. Die Ganderkeseer Kleinkunstreihe wird am Donnerstag, 14. November, fortgesetzt. Dann verrät der Kabarettist und Comedian Frank Sauer seine besten Rezepte für Beziehungssalat. „Scharf angemacht“ heißt sein Programm. Zum Abschluss der Reihe geben sich dann am Donnerstag, 12. Dezember, „Die bösen Schwestern“ mit „Wir warten aufs Christkind!“ die Ehre. Die Kleinkunst-Abende beginnen jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 04222/80 65 50.BILD: