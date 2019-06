Frage: Frau Zinner, jedes Jahr im Sommer werden Klagen laut, dass es an Blutspenden mangelt. Wie sieht es in diesem Sommer aus?

Zinner: Leider genau so. Wir hatten zuletzt vor Pfingsten einen Blutspende-Termin in Bookholzberg, der nicht besonders gut besucht war. Das ist oft so vor Feiertagen, wenn viele Menschen in den Kurzurlaub fahren.

Frage: Gleichzeitig werden im Sommer mehr Blutkonserven benötigt...

Zinner: Ja, weil erstens durch den verstärkten Reiseverkehr die Zahl der Unfälle noch steigt und zweitens die Zahl der Kranken, die auf Blutkonserven angewiesen sind, konstant hoch ist. Gerade im Sommer lassen aber viele Spender ihre Termine ausfallen, weil sie im Urlaub sind. Und zum Problem wird der Mangel an jungen Blutspendern. Im Vergleich zu früheren Jahren fehlen uns dadurch rund 20 Prozent.

Frage: Lässt sich das ausgleichen, indem man die Altersgrenze für Spender anhebt?

Zinner: Nein, mit 74 Jahren ist Schluss. Ältere Menschen brauchen die Mineralstoffe im Blut für sich selbst. Das verstehen viele Ältere nicht, weil sie sich fit fühlen. Aber wenn sie dann selber in zwei Jahren eine Blutspende brauchen, ist das nicht im Sinn der Sache.

Frage: Was tut das Rote Kreuz, um mehr junge Leute zum Spenden zu motivieren?

Zinner: Unter anderem versuchen wir, Führerschein-Bewerber gezielt anzusprechen, zum Beispiel mit Kino-Gutscheinen oder kostenlosen Fahrstunden. Fahranfänger gehören zur Unfallrisiko-Gruppe und könnten selbst auf eine Blutspende angewiesen sein. Erfolgversprechend ist es auch, wenn Eltern, die regelmäßig Blut spenden, ihre Kinder für die Sache begeistern können. Das funktioniert hier bei uns auf dem Dorf noch ganz gut.

Frage: Das heißt, hier ist der Mangel an Blutspendern noch nicht angekommen?

Zinner: Nein, die Lage ist hier entspannter als in den größeren Städten.

Frage: Wann finden in der Gemeinde die nächsten Blutspende-Termine statt?

Zinner: In Bookholzberg erst wieder im September, weil wir in den Ferien nicht die Schule nutzen können. In Ganderkesee gibt es noch einen Termin am nächsten Mittwoch, 19. Juni, von 15 bis 20 Uhr in der Oberschule.