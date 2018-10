Rotkreuzler weiter gefragt

Wie ein Mühlstein hing der Abrechnungsskandal am DRK-Kreisverband Oldenburg-Land. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und der Verlust des Rettungsdienstes sorgten für einen massiven Image-Schaden. Dabei konnten die ehrenamtlich engagierten Rotkreuzler am allerwenigsten für das Gebaren an der Spitze des Verbandes. Ob beim Blutspendedienst, beim Erste-Hilfe-Lehrgang oder in der SEG: Überall leisten Freiwillige selbstlos erstklassige Arbeit.

Daher ist es richtig, dass Landkreis und DRK-Kreisverband einen Schlussstrich ziehen und – ganz im Sinne der Aktiven – einen Neuanfang wagen. Ohne die Rotkreuzler wäre die Gesellschaft ärmer. Warum aber diese wegweisende Einigung, die offenbar schon im August getroffen wurde, erst jetzt in Form einer knappen Pressemitteilung ans Licht der Öffentlichkeit kommt, bleibt das Geheimnis der Akteure. Denn eigentlich haben sie das nicht nötig!

