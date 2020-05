Schatzsuche digital organisiert

Schatzsuche digital an der frischen Luft: Diese Idee hat die Turnabteilung des Sportclubs Wildeshausen jetzt in Corona-Zeiten gehabt. Übungsleiterin Juliane Sieveke hat die Aktion unter Einhaltung der Abstandsregelungen organisiert, um angesichts der gesperrten Hallen für etwas Abwechslung zu sorgen. Die Kinder hatten viel Spaß mit der Schatzkarte, die mit vielen Stationen versehen war. Unterwegs gab es einiges zu entdecken, so Baumstämme zum Balanciert sowie Tor und Bilderrahmen zum Hüpfen. Als Belohnung wartete eine Überraschung in der Schatztruhe: Jeder konnte sich eine Urkunde nehmen. „Es ist super gut bei den Kids und ihren Eltern angekommen“, freute sich Abteilungsleiterin Claudia Volk. Weitere Aktionen sind geplant.BILD/Collage: