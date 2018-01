Schierbrok Rund 400 Tannenbäume haben Niklas und Giustn am Samstag gemeinsam mit ihren Kameraden von der Jugendfeuerwehr Schierbrok-Schönemoor eingesammelt. Mit vier Feuerwehrfahrzeugen und einem Trecker samt Anhängern war die Truppe in den Ortsteilen Schierbrok, Stenum, Hoykenkamp, Elmeloh, Heide, Schönemoor und Rethorn unterwegs. 22 der insgesamt 24 Kinder und Jugendlichen beteiligten sich. „Die Kinder haben da unheimlich Lust drauf, die beiden, die fehlen, sind krank“, berichtete Jugendfeuerwehrwart Ronen Shraga. Einige hielten sogar von 8 bis etwa 17 Uhr durch, andere entschieden sich jeweils für die Früh- oder die Spätschicht. Gegen 13 Uhr läutete ein gemeinsames Mittagessen im Feuerwehrhaus in Schierbrok den Schichtwechsel ein.

1 bis 2 Euro spenden die Tannenbaumbesitzer in der Regel an die Jugendfeuerwehr, berichtete der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Florian Scharf. „Es gibt auch mal einen, der 5 Euro gibt, aber das ist auch schon selten“, sagte Scharf. Über mehrere Jahre hat die Jugendfeuerwehr die Spendengelder zurückgelegt und sich damit jetzt einen Wunsch erfüllt: mehr Platz. Die alten Duschen und Toiletten im alten Teil des Feuerwehrhauses, die seit Jahren nicht mehr genutzt wurden, mussten weichen. Die erwachsenen Feuerwehrkameraden haben in den vergangenen Monaten unter anderem die alten sanitären Anlagen herausgerissen, Wände entfernt und neue errichtet, einen neuen Fußboden gegossen und Leitungen verlegt.

So entstanden ein Lager für die Jugendfeuerwehr, in dem neben der Kleidung unter anderem auch Material für Wettkämpfe und das Zeltlager untergebracht sind, sowie eine Umkleide für die beiden Mädchen. „Wenn man Mädchen dabei hat, die 14 oder 15 Jahre alt sind, braucht man die einfach“, sagte Shraga. Die anderen Spinde der Jugendlichen befinden sich nämlich in der Fahrzeughalle. Zaynab und Nina Sophie dürfen sich sogar über einen Spiegel freuen, versprach der Jugendfeuerwehrwart schmunzelnd.