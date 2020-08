Schild weist den Weg zu Freunden

Eigentlich hätte es im Kreise der französischen Freunde enthüllt werden sollen: das neue Schild, das am Ganderkeseer Bahnhof in Richtung der Partnergemeinde Château-du-Loir weist. 2019 hatten es die Ganderkeseer in Frankreich zum 40-jährigen Bestehen der Partnerschaft geschenkt bekommen. Wegen der Pandemie musste der Gegenbesuch der französischen Delegation, der für Himmelfahrt vorgesehen war, aber auf 2021 verschoben werden. Rolf Meyer, Vorsitzender des Arbeits- und Förderkreises für die Städtepartnerschaft, und Bürgermeisterin Alice Gerken stellten das Schild daher jetzt im kleinen Kreis vor. BILD: