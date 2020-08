Schüler am Defibrillator

Wie ein Defibrillator funktioniert, haben am Freitag die Jugendlichen der Klasse 10d der Realschule Wildeshausen gelernt – corona-bedingt nur in der Theorie. Einige Schülerinnen hatten einem Mädchen an der nahen Bushaltestelle geholfen, nachdem sie zusammengebrochen war. Die Mutter der Schülerin, Aline Bellmann aus Huntlosen, organisierte daher diese besondere Unterrichtseinheit mit Nicole und Hans Janßen von der Firma Anker-Med aus Varel. Die Realschule verfügt über einen eigenen Defibrillator. BILD: