Spende aus Matjesverkauf

Ein Euro pro verkauftem Matjes spendet die Delmenhorster Firma Heimfrost an das Kinderhilfswerk. Damit unterstützen sie Schlagersänger Justin Winter aus Delmenhorst, auch bekannt aus der ARD-Sommerhitparade „Immer wieder sonntags". Er ist ehrenamtlicher Botschafter im Kinderhilfswerk „International Children Help" mit Sitz in Stadthagen. Im echten Leben heißt er Kevin Grobbin und ist beim Tiefkühlprodukt-Spezialisten beschäftigt. Das Kinderhilfswerk setzt sich unter anderem für Delfintherapien und schwerkranke Kinder ein. Heimfrost-Geschäftsführer Jörg Schuda übergab einen Scheck in Höhe von 1000 Euro für das Kinderhilfswerk an Grobbin.