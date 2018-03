Sternengarten wird am 21. April eingeweiht

Ganz herzlich lädt der Hospizverein der Samtgemeinde Harpstedt (Bild) zur Einweihung des Sternengartens auf dem Harpstedter Friedhof ein. Diese wird am Sonnabend, 21. April, um 11 Uhr beginnen – bei gutem Wetter am Sternengarten, bei schlechtem Wetter gibt es die Option, auf die Kapelle auszuweichen. Die Fertigstellung des Sternengartens mit Skulptur erfolgte Anfang Dezember 2017. Als Redner bei der Einweihung werden Elke Kopmann-Cordes (6. von rechts), Vorsitzende des Hospizvereins, Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse, die Künstlerin Heidrun Kohnert, Stefanie Gebers von den „Sterneneltern Achim“ sowie Pastor Gunnar Bösemann und Pfarrer Arnold Kuiter teilnehmen. Elke Schäfer (Querflöte) und Irmtraud Keppler (Harfe) begleiten die Feier mit einem musikalischen Zwischenspiel. Im Anschluss folgt ein kleiner Empfang mit Getränken in der Kapelle.BILD: