Straße nach Harpstedt wird repariert

Noch bis einschließlich Freitag, 9. August, ist die Landesstraße 338 zwischen Wildeshausen und Harpstedt gesperrt. Straßenbauer fräsen die kaputten Stücke aus der Fahrbahn und bringen neuen Asphalt ein. Eine Umleitung ist an den Ortsausgängen von Wildeshausen und Harpstedt ausgeschildert. Trotz der Sperrung fahren immer wieder Autofahrer in die gesperrte Zone hinein, weil sie zu einem der an der Landesstraße liegenden Grundstücke wollen.BILD: