Südmoslesfehn Bei einem Feuer in einem Altenheim in Südmoslesfehn (Gemeinde Wardenburg) sind am Sonntagabend drei Menschen gestorben und zehn weitere Personen zum Teil schwerst- und lebensgefährlich verletzt worden (die NWZ berichtete).

Das Feuer brach in einem Zimmer im Erdgeschoss aus, die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Was den Einsatz für die Feuerwehr so schwierig gemacht hat, erklärt Max Eilers, Kreispressewart der Feuerwehr Landkreis Oldenburg.

