Tafel öffnet im alten Feuerwehrhaus

Über mangelnde Unterstützung kann sich Gerd Aring derzeit nicht beklagen. „Wir haben viele Helferinnen und Helfer“, freut sich der erste Vorsitzende und Gesamtleiter der Wildeshauser Tafel. Für drei Wochen hatte die Tafel wegen der Corona-Krise schließen müssen. In der vergangenen Woche hat sie – übergangsweise im alten Feuerwehrhaus in Wildeshausen an der Huntestraße – wieder geöffnet. Sowohl Ältere als auch Jüngere hätten vor der Öffnung angeboten, zu helfen. Und auch an diesem Donnerstag, 16. April, kann die Tafel im alten Feuerwehrhaus zwischen 14 und 16 Uhr besucht werden. Ware sei genug vorhanden, sagt Aring. Deshalb macht er darauf aufmerksam: „Auch Kunden der Ahlhorner Tafel können gern dazukommen.“ Wann nämlich dort die Essensausgabe wieder öffnet, stehe noch nicht fest. Sowohl über die Resonanz der Kunden als auch über die Spenden freut sich Aring. Ein Mann habe gefragt, ob er die Tafel unterstützen könne. „Geld oder Nudeln“, habe der Vorsitzende spaßeshalber gesagt. „Ein paar Tage später kam er an und spendete 100 Kilogramm Nudeln“, berichtet Aring.BILD: