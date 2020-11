Thermografie-Aufnahme des Castor-Transports: „Heiße Ware“ rollt im Zug durch den Landkreis Oldenburg

Eine ganz schön warme Angelegenheit, so ein Castor-Transport: Das zeigt das linke Bild, das Stephan Neitzel, Geschäftsführender Gesellschafter der Ganderkeseer Firma SYSWE Systemtechnik Weser-Ems, am Dienstagabend am Huder Bahnhof mit einer hochauflösenden Thermografiekamera aufgenommen hat. 13,6 Grad Celsius hat Neitzel an der Oberfläche der Außenhüllen um die Castoren gemessen – bei einer Außentemperatur von 5 Grad Celsius und einer Fahrtgeschwindigkeit des Zuges von etwa 50 km/h. Das rechte Bild zeigt die gleichen Schutzabdeckungen wenig später bei der Durchfahrt des Bahnhofs Hoykenkamp im Begegnungsverkehr mit einem Autotransportzug. Am Mittwochmorgen erreichten die Castoren, die in Nordenham auf die Schiene verladen worden waren, ihr Ziel – Biblis in Südhessen. BILDer:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen