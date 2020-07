Tsv Hoyerswege Nimmt Sportabzeichen Ab: Kinder machen beim Ferienpass große Sprünge

Springen, Werfen, Laufen: Die klassischen Disziplinen der Leichtathletik standen am Dienstagvormittag bei der Ferienpassaktion der Gemeinde Ganderkesee auf dem Programm. Der TSV Hoyerswege hatte Kinder ab sechs Jahre zur Sportabzeichen-Abnahme auf dem Sportplatz an der Brauenkamper Straße in Delmenhorst-Deichhorst eingeladen. „Alle haben sich gegenseitig motiviert und die Prüfungen bestanden“, lobte TSV-Vorsitzender Dennis Stolle die 16 Teilnehmer. Teilweise zeigten die Kinder beachtliche Leistungen, so wie der zehnjährige Marco Becker (Bild), der fast vier Meter weit sprang. Zum dritten Mal beteiligte sich der TSV Hoyerswege mit der Sportabzeichen-Abnahme an der Ferienpassaktion. Der Verein selbst profitiere auch davon, sagte Dennis Stolle, denn auf diese Weise könne er die Anzahl seiner jährlichen Sportabzeichen-Absolventen noch weiter erhöhen. BILD: