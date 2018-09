Tweelbäke Einen Tagesausflug nach Hamburg unternimmt am Dienstag, 2. Oktober, der Landfrauenverein Tweelbäke. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören die Elbphilharmonie und die Speicherstadt. Zwei Stadtführerinnen kümmern sich um die Gruppe. Interessenten können sich melden bei Gerda Johanning, Telefon 04481 934057. Nicht-Mitglieder zahlen 52,80 Euro (Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen enthalten). Abfahrt ist um 6.45 Uhr vom Dorfplatz am Tweelbäker See.

