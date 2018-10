Als würde jeden Moment eine Gruppe Platz nehmen wollen: So ordentlich ist die Sitzgruppe mit Tisch, zwei Sofas, einem Sessel sowie fünf Stühlen aufgestellt. Nur passt der Ort leider so gar nicht für dieses Mobiliar aus einem Wohn-/Esszimmer: Die Gegenstände stehen unter freiem Himmel in der Nähe des Brückentors zwischen Döhlen und Großenkneten. Genauer beschrieben: von Döhlen aus gesehen vor der Unterführung auf der rechten Seite. Die Leiterin der Ordnungsamtes der Gemeinde Großenkneten, Frauke Asche, ist am Freitagmorgen durch Anlieger auf diesen Fall von unerlaubter Abfallbeseitigung hingewiesen worden. Wer weiß, wo diese ausrangierten Möbel früher gestanden haben oder wer Beobachtungen in der Gegend gemacht hat, wird gebeten, sich bei Frauke Asche (Telefon 04435/600130) zu melden. Der Landkreis übernimmt die Beseitigung der Möbel. BILD: