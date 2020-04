Unfall In Bookholzberg: Auto kracht gegen Ampel und Hauswand

In ein Bremer Krankenhaus gebracht wurde am Mittwochmittag ein Autofahrer aus Delmenhorst nach einem Unfall in Bookholzberg. Nach Angaben der Polizei verlor der 36-Jährige gegen 12.45 Uhr auf der Nutzhorner Straße aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr einen Ampelmast und ein Hinweisschild, prallte gegen einen Stromverteilerkasten und blieb schließlich an einer Hauswand stehen. Der Fahrer wurde verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Die Schadenssumme beträgt laut Polizei rund 11 000 Euro.