Unter den Linden blüht Insekten was

Erfreulicherweise werden in der Gemeinde Ganderkesee immer mehr Bäume entlang der Straßen- und Wegränder gepflanzt. Solche Anpflanzungen lassen sich auch mit Insektenschutz verbinden. Ein besonders gelungenes Beispiel findet sich am Moorweg, ganz im Süden der Ortschaft Ganderkesee. Hier wurde zusätzlich zur Anpflanzung vieler Linden ein Blühstreifen mit Klatschmohn, Kamille, Kornblume und Wilder Malve angelegt, in dem sich Insekten wie Schwebfliegen (kleines Bild) entwickeln und auch Nahrung finden können.BILDer: