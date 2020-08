Vereinigung hält Kontakt

Die „Unternehmerfrauen im Handwerk“ bestehen seit 20 Jahren. Die Vereinigung, die auch als UFiH-Oldenburg (Frauen im Unternehmen Heute) bekannt ist, hat Mitglieder aus dem Innungsbereich Landkreis Oldenburg und Delmenhorst. Die Corona-Krise hat der 20-Jahr-Feier jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht.

„Ein reger Austausch untereinander ist gerade in Krisenzeiten das Allerwichtigste“, betont die 1. Vorsitzende Sigrun Meyer (li.). Und so suchte man sich Wege, um in Kontakt zu bleiben. Über verschiedene Online-Tools verabredete man sich zu virtuellen Treffen. Jetzt stehen wieder gemeinsame Aktivitäten an. Geplant haben die fünf Vorstandsdamen Meyer, die zweite Vorsitzende Nicole Urban-Sprock (r.), Sabine Jungmann (Schriftführerin), Petra Dekker (Kassenwartin) und Marlies Mittwollen (Werbebeirat) einen Standup-Paddling-Kurs und eine gemeinsame Fahrradtour nach Dötlingen. Mehr Infos zur Vereinigung bekommen Interessentinnen unter moin@ufih-oldenburg.de BILD: