Unfallhergang noch unbekannt: Verletzter bei Unfall auf der A 28 in Hatten

Gemeinde Hatten Bei einem Unfall mit vier Beteiligten ist es am Mittwochmorgen, 7.36 Uhr, auf der A 28 zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Autobahnpolizei Ahlhorn wurde dabei eine Person in Höhe des Parkplatzes Hemmelsberg verletzt. Nähere Angaben zum Unfallhergang will die Polizei später bekanntgeben.