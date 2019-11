Es gibt noch Karten

„Ist das für Mädchen oder Jungs“ ist der Vortrag von Sascha Verlan und Almut Schnerring überschrieben. Er beginnt am Donnerstag, 7. November, um 19:30 Uhr in der Mensa Am Steinacker in Ganderkesee.

Karten gibt es ab 19 Uhr für 2,50 Euro an der Abendkasse. Die Autoren berichten, wie sich Klischees im Alltag vermeiden lassen. Die Gemeindebücherei ist mit Buchempfehlungen dabei.