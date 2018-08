Voßberg Durch aufmerksame Nachbarn ist am späten Dienstagabend ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Tannenweg in Voßberg vereitelt worden. Sie hörten gegen 22.35 Uhr ein klirrendes Geräusch und machten sich auf den Weg zu dem Nachbarhaus. Das bemerkten die Täter, die sofort flüchteten und unerkannt blieben. Der durch den Einbruch entstandene Schaden wurde auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon 04431/9410 entgegen.