Wardenburg In der Nacht von Samstag auf Sonntag (zwischen 20 und 7.15 Uhr) sind an zwei Autos in der Huntestraße die Scheiben eingeschlagen und Hundekotbeutel ins Fahrzeuginneren geworfen worden. Ein Auto wurde zusätzlich noch an der Fahrerseite beschädigt, teilt die Polizei am Montag mit.

Zudem wurde ein Ventil geöffnet. Ein entsprechender Mülleimer für Hundekotbeutel wurde in der Nähe aufgefunden. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, melde sich bitte bei der Polizei in Wardenburg unter Tel. (04407) 9230.