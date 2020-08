Erneut Wasserschaden Im „rämmi-Dämmi“: Kinderland in Wildeshausen erneut geflutet

Wildeshausen /Dötlingen Christine Bierans steht unter Schock. „Für mich ist das unfassbar“, sagt die Betreiberin des Rämmi-Dämmi-Kinderlands in Wildeshausen. Zum zweiten Mal innerhalb von rund zwei Monaten hat Wasser in die Halle gedrückt, wo sonst auf rund 3000 Quadratmetern Spielfläche Kinder toben.

Trocknungsarbeiten

Gerade erst waren die Trocknungsarbeiten abgeschlossen, Anfang September wollte Bierans endlich wieder öffnen (wir berichteten). Sie war am Montag zufällig im Büro, da sie dort etwas vergessen hatte. „Ich sah, wie das Wasser mehr wurde. Es hat Bereiche erreicht, die vorher nicht betroffen waren.“ Jetzt wartet sie auf Nachricht von ihren Vermietern, wie das überhaupt passieren konnte und wie es weiter geht. „Die Vermieter waren beide da. Welche Maßnahmen ergriffen werden, weiß ich nicht.“

Lesen Sie hier mehr über den ersten Wasserschaden im „Rämmi-Dämmi“.

Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen rückte aus, um das Wasser aus der Halle zu schieben, berichtet Pressesprecher Daniel Engels. Die insgesamt acht Einsatzkräfte waren aber nicht nur dort gefordert: In der Wittekindstraße, der Visbeker Straße, der Feldstraße und der Goldenstedter Straße wurden Kanaleinläufe geöffnet, um das dort stehende Wasser auf den Straßen abfließen zu lassen. Der Einsatzleiter fuhr mit dem Kommandowagen die Stellen an, um dort die Dringlichkeit zu erkunden.

Einsatz nach Unfall

Noch während die Regen-Einsätze liefen, wurde die Wildeshauser Feuerwehr zum nächsten Einsatz alarmiert. Wie berichtet, ist am Montagnachmittag ein 62-jähriger Wildeshauser mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 213 in Fahrtrichtung Wildeshausen in Höhe Vossberg nach links von der Straße abgekommen. Engels: „Da wir noch unterwegs waren, konnten wir umgehend mit den ersten Fahrzeugen zur genannten Einsatzstelle ausrücken. Vor Ort übernahmen unsere Einsatzkräfte die Erstversorgung des Patienten und unterstützten den Rettungsdienst bei der Rettung der Person aus dem Fahrzeug.“

14 Einsatzkräfte waren vor Ort. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Am Auto entstand Totalschaden. Der Pkw-Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In Dötlingen unterstützt

Einen weiteren Einsatz gab es um 17.20 Uhr am Heideweg in Dötlingen: Die Wildeshauser unterstützten die Ortsfeuerwehr, um einen Ast zu beseitigen, der aus einem Baum gebrochen und auf die Fahrbahn gefallen war. Ein weiterer Ast hing noch in der Krone: Um diesen zu entfernen, kam die Drehleiter zum Einsatz. Beide Äste wurden mit Motorkettensägen zerkleinert und beiseite geräumt. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 20 Feuerwehrleute vor Ort.