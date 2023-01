Staatsschutz ermittelt: Verdächtige Gegenstände an Flüchtlingsunterkunft in Wildeshausen gefunden

Wildeshausen Handelt es sich bei dieser Tat um eine Drohung gegen die geplante Einrichtung einer Notunterkunft für Flüchtlinge am Westring in Wildeshausen? Ein Mitarbeiter des Landkreises fand am Samstag, 31. Dezember, laut Polizei in der Nähe der zurzeit noch unbewohnten Notunterkunft verdächtige Gegenstände. Außerhalb des Gebäudes waren unter Steinen und Laub mehrere Flaschen versteckt, die dem Geruch nach zu urteilen eine entzündliche Flüssigkeit enthielten. Der Landkreis und die Polizei sind sensibilisiert, der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Aufgrund des Fundorts und Inhalts musste das Deponieren der Flaschen als fehlendes Verständnis für und Drohung gegen die geplante Einrichtung verstanden werden, heißt es vonseiten der Polizei. Die Flaschen seien sichergestellt worden. Zugleich wurden die Sicherheitsmaßnahmen an entsprechenden Einrichtungen erhöht.

Durch die regelmäßigen Überprüfungen der Notunterkünfte durch Mitarbeiter des Landkreises konnte der Zeitraum für das Ablegen der Flaschen eingegrenzt werden. Wer zwischen Freitag, 30. Dezember, 16.30 Uhr, und Samstag, 31. Dezember, 13.30 Uhr, verdächtige Personen auf dem Gelände des ehemaligen Impfzentrums gesehen hat, wird gebeten, unter Tel. 04221/1559342 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Landrat Dr. Christian Pundt und Wilfried Grieme, Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, treten vehement dem Eindruck entgegen, der durch das Deponieren der Flaschen entstehen kann, und betonen, dass sich Schutzsuchende im Landkreis sicher fühlen können.

