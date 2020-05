Jubiläum: Sein größtes Hobby sind seine Urenkel

Wildeshausen Seinen 90. Geburtstag feiert an diesem Donnerstag, 14. Mai, Fritz Neumann in Wildeshausen. Der 1930 in Oldenburg geborene Elektrikermeister wuchs in Halenhorst (Gemeinde Großenkneten) auf.

Nach dem Besuch der Volksschule machte er bei der Firma Siegener in Halenhorst eine Lehre als Elektriker. Auch Klempnerarbeiten gehörten damals zu seinen Aufgaben. Nach der Ausbildung war er zwei Jahre lang im Rheinland beschäftigt. Eine sehr lehrreiche Zeit auch abseits der eigentlichen Berufstätigkeit, erinnert sich der Jubilar.

1952 wurde Neumann bei der EWE in Wildeshausen eingestellt, wo er 1961 die Meisterprüfung ablegte und ab 1970 das Amt des Bezirksmeisters ausübte. Nach seinem 40-jährigen Betriebsjubiläum trat er in den Ruhestand. Mit seiner Frau Lore (geborene Asche, verstorben 2012), die er 1954 heiratete, bekam er zwei Kinder. 1958 bezog das Ehepaar ein eigenes Haus an der Glaner Straße in Wildeshausen, wo Fritz Neumann sich noch heute gern im Garten betätigt. Besonders die Rhododendren haben es dem 90-Jährigen angetan.

Regelmäßig trifft sich Neumann mit dem sogenannten „Schinkenclub“ zum Klönen oder zu gemeinsamen Ausflügen. Sein größtes Hobby ist allerdings die Beschäftigung mit seinen mittlerweile sieben Urenkeln. Die Familie – Neumann hat vier Enkel – wohnt noch in der Nähe, sodass der Jubilar, obwohl er alleine in seinem Haus lebt, immer mittendrin im Familiengeschehen ist.

Richtig groß gefeiert wird der runde Geburtstag Corona-bedingt erst im Oktober. Neben der gesamten Familie sind dann Nachbarn, ehemalige Arbeitskollegen und Freunde eingeladen.

