Jubilar: „Ein gutes Leben trotz aller Herausforderungen“

Wildeshausen Viele Umzüge und verschiedene Arbeitsanstellungen prägten sein Leben. An diesem Montag, 6. April, feiert Karlheinz Franke aus der Uhlandstraße in Wildeshausen seinen 90. Geburtstag. Der inzwischen pensionierte Diakon kann auf ein ereignisreiches Leben zurückblicken.

Geboren wurde Karlheinz Franke 1930 in Frankfurt an der Oder. Seine Jugend war vom Hitlerregime geprägt. An die Zeit im Kameradschaftsheim und in der Hitlerjugend erinnert sich der heute 90-Jährige noch genau. Doch seine Zeit habe er schon damals lieber den Büchern gewidmet.

1941 zog seine Familie nach Gnesen bei Posen. Vier Jahre später flüchtete sie nach Wildau bei Berlin. Von dort ging es danach wieder in Richtung Frankfurt an der Oder.

Mit 15 Jahren begann Franke eine Lehrstelle als Tischler. Danach verschlug es den jungen Mann Richtung Westen. Er flüchtete erneut – dieses Mal nach Hannover und Hessisch Oldendorf und weiter in die Nähe von Rheinbach.

Mit einem alten Fahrrad reiste er, nach einer Anstellung auf einem Schiff, von Duisburg aus in den Norden. Doch auch dort hielt es ihn nicht lange und es ging weiter in die Nähe von Springe.

Unter anderem fand Franke Anstellungen auf dem Segelschulschiff Deutschland, als Schlosser und im Bergbau, bevor er 1953 an der Volkshochschule Hermannsburg lernte. Anschließend wurde er in der diakonischen Einrichtung „Das Rauhe Haus“ in Hamburg angenommen. Kurz vor seinem Eintritt lernte er seine zukünftige Frau Ilse kennen.

1959 nach dem bestandenen Diakonenexamen stand die Hochzeit in Betzendorf an. In den folgenden Jahren wurden die drei Kinder des Paares geboren, die Töchter Elisabeth und Christiane sowie Sohn Martin. Von 1968 bis 1976 leitete Franke das Kreisaltenheim in Wildeshausen. „Es waren neun harte, aber schöne Jahre“, schreibt der Diakon in seiner Autobiografie.

1969 kaufte er das Haus in der Uhlandstraße, in dem er heute noch lebt. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete Franke im Diakonischen Werk Bremen. Mit 60 Jahren verabschiedete er sich in den wohlverdienten Ruhestand.

20 Jahre war Franke als Kirchenältester in der Alexanderkirche tätig. Insgesamt 15 Vereinen wohnte er in seinem Leben bei, unter anderem dem Verein für Bremische Kirchengeschichte. Und noch heute ist er Mitglied im Heimatverein Düngstrup. „Ich bin auch viel durch Europa gereist“, sagt er stolz. Unter anderem als Reiseleiter.

Schmerzlich sei der Verlust seiner Frau Ilse 1989 nach einem Schlaganfall gewesen. Auch seinen Sohn Martin verlor er wenig später. Doch die Familie wuchs mit der Zeit wieder. Heute freut sich der Pensionär über drei Enkel und drei Urenkel, die ihn regelmäßig besuchen.

Seine Zeit verbringt er damit, in seiner Werkstatt zu basteln, spazieren zu gehen und zu lesen. Besonders geschichtlich und archäologisch ist Franke sehr interessiert. Rückblickend ist der Pensionär sich sicher: „Es war und ist ein gutes Leben trotz aller Herausforderungen.“

Die geplante große Feier zu seinem 90. Geburtstag musste Franke aufgrund der aktuellen Krise leider absagen. Er wird im Kreise der Familie das neue Lebensjahr begehen.