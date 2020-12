Verkehrsunfallflucht in Wildeshausen: Polizei sucht nach Lkw-Fahrer

Wildeshausen Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht: Am Dienstag gegen 17 Uhr befuhr ein männlicher Fahrer einer Sattelzugmaschine mit seinem Auflieger die „Goldenstedter Straße“ in Richtung Ortschaft „Kleinenkneten“. Ein entgegenkommender Lkw stieß in Höhe einer dort befindlichen Gaststätte mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel der Sattelzugmaschine. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte sich der Lkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Wildeshausen. Bei dem unfallflüchtigen Lkw handelt es sich um einen weißes Modell der Marke „DAF“. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/ 941-115 entgegen.

